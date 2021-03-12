О том, что Республика Крым получила еще 51 государственного регистратора прав, сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александр Спиридонов. В течение двух дней сотрудники центрального аппарата и территориальных подразделений Госкомрегистра проходили соответствующий квалификационный экзамен. Знания проверяла Центральная экзаменационная комиссия Росреестра во главе с заместителем руководителя ведомства Галиной Елизаровой. Специалистам, успешно прошедшим испытание, вручили сертификаты. В дальнейшем госслужащие смогут осуществлять регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, помогая в этом 182 действующим регистраторам.

Пополнение в регистрационном полку — действительно важное событие для нас и всех крымчан, которые обращаются за услугами учетно-регистрационной сферы. Увеличение числа квалифицированных специалистов поможет снизить нагрузку на действующих регистраторов и, как следствие, повысить качество рассмотрения заявок на оформление недвижимого имущества. В прошлом году по разным причинам регблок «поредел»: некоторые регистраторы сменили место работы, кто-то ушел в декретный отпуск. Но если раньше одних специалистов сменяли другие, сдавшие экзамен, то в 2020-м из-за коронавируса экзаменовка была отменена. Дефицит кадров особенно остро чувствовался при внедрении программного комплекса ФГИС ЕГРН в Крыму, — цитирует пресс-служба Александра Спиридонова.

Глава комитета поздравил коллег с успешной сдачей экзамена, назвав общий результат подготовки довольно хорошим. Те же работники, кто не прошел испытание в этот раз, смогут вновь попробовать свои силы уже осенью текущего года.