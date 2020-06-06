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Рестарт чемпионата премьер-лиги КФС назначен на 4 июля
Фото: ФК "Океан"

Рестарт чемпионата премьер-лиги КФС назначен на 4 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 11:40 06.06.2020

Стала известна дата рестарта чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2019/20, приостановленного 19 марта из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт КФС, возобновление турнира запланировано на 4 июня. В этот день состоятся три поединки 18-го тура: «Фаворит-ВД Кафа» – «Крымтеплица», «Океан» – «Инкомспорт» и ФК «Севастополь» – ФК «Евпатория». Еще одна встреча – между «Кызылташем» и «ТСК-Таврией» – пройдет 5 июля. Заключительный, 28-й тур чемпионата запланирован на 30 августа. Переходные матчи (между 7-й командой премьер-лиги КФС и 2-й Открытого чемпионата Крыма среди любительских коллективов) намечены на 9 и 13 сентября. Полуфиналы Кубка КФС-2019/20 пройдут 15 июля и 12 августа, финал – 5 сентября, — отмечает «Крымский спорт».

Обновленный календарь соревнований, а также измененный с учетом рекомендаций Роспотребнадзора регламент чемпионата в ближайшее время будут опубликованы на сайте КФС.

Рестарт чемпионата премьер-лиги КФС назначен на 4 июля

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