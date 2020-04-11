Ряд крымских предприятий устранили нарушения в своей работе по итогам проверок

С 9 по 10 апреля 2020 года комиссия министерства строительства и архитектуры РК проводила проверки строительных организаций. Что проверялось? Делается ли измерение температуры тела работникам на рабочих местах, проводится ли дезинфекция, ведется ли контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдается ли работниками крымских предприятий социальная дисциплина. Итоги подвел глава правительства Республики Юрий Гоцанюк.

При проведении проверок выявлены нарушения на трёх объектах, а именно нарушение дистанции между работниками, наличие кофейного аппарата. Так как нарушения незначительные, определен срок их устранения до 13 апреля. На предприятии ООО «Асгард» выявлено отсутствие бесконтактных измерителей температуры, ненадлежащая организация питания рабочих, несоблюдение допустимой дистанции между рабочими. Работы на объекте приостановлены до устранения замечаний, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Глава правительства Крыма сообщил, что также проверено 26 объектов строительства многоквартирных домов, семь объектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

Кроме того, в рамках контроля повторно были проверены два предприятия, имевшие замечания по итогам предыдущих проверок. Это ООО «Производственно-сервисное предприятие «Осень» и ООО «Швейная фабрика «АРДЕН», г. Симферополь. Замечания устранены в полном объеме, — сказал Гоцанюк.

Председатель Совета министров сообщил о том, что в рамках контроля за ходом дорожной деятельности было проверено 17 объектов, из них три повторно.

Замечания устранены в полном объеме ООО «РусРемСтрой» при реконструкции автомобильной дороги на гору Клементьева, ООО «Крымдорстрой» в Евпатории при строительстве дороги в микрорайоне Исмаил-Бей, АО «ВАД» в Бахчисарайском районе на шестом участке строительства федеральной трассы «Таврида», — отметил председатель Совмина РК.

По его словам, подрядчикам следует регулярно проводить разъяснительную работу своим субподрядным организациям на предмет соблюдения норм Указа Главы Республики и понимать что ответственность за нарушения санитарных норм на объектах лежит на них самих.

Председатель Совета министров РК проинформировал о том, что также был проведен мониторинг соблюдения норм Указа в восьми муниципальных образованиях: Бахчисарайский район, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Красноперекопский район, Саки, Сакский район, Феодосия.