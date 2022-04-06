Роскомнадзор РК: популярность услуг учетно-регистрационной сферы, предоставляемых в электронном виде, растет

Популярность государственных услуг учетно-регистрационной сферы, предоставляемых в электронном виде, стремительно растет. Всего с начала текущего года сотрудниками комитета обработано около полумиллиона заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них свыше 320 000 поданы именно посредством электронных сервисов. Через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за регистрацией прав и кадастровым учетом объектов недвижимости, предоставлением сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) и другими услугами ведомства в отчетном периоде заявители обратились более 142 000 раз.