Роскомнадзор РК: популярность услуг учетно-регистрационной сферы, предоставляемых в электронном виде, растет

Популярность государственных услуг учетно-регистрационной сферы, предоставляемых в электронном виде, стремительно растет. Всего с начала текущего года сотрудниками комитета обработано около полумиллиона заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них свыше 320 000 поданы именно посредством электронных сервисов. Через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за регистрацией прав и кадастровым учетом объектов недвижимости, предоставлением сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) и другими услугами ведомства в отчетном периоде заявители обратились более 142 000 раз.

Популярность цифрового документооборота подтверждает его удобство, и самое главное – доступность. Напомню, сейчас для получения многих выписок из ЕГРН не нужна электронная подпись заявителя – достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Если сравнивать текущие показатели с аналогичным периодом прошлого года, мы также видим нарастающую динамику в сторону цифровизации услуг учетно-регистрационной сферы. За первые три месяца 2021 года через портал Росреестра нами принято 46% от общего числа заявлений, а с начала 2022 года зафиксирован показатель на уровне 65%, — цитирует пресс-служба заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентину Кирлицу.

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