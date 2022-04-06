реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Роскомнадзор РК: популярность услуг учетно-регистрационной сферы, предоставляемых в электронном виде, растет

crimeapress_news



реклама в крыму


Популярность электронного способа подачи документов в Госкомрегистр Крыма растёт

Роскомнадзор РК: популярность услуг учетно-регистрационной сферы, предоставляемых в электронном виде, растет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:33 06.04.2022

Популярность государственных услуг учетно-регистрационной сферы, предоставляемых в электронном виде, стремительно растет. Всего с начала текущего года сотрудниками комитета обработано около полумиллиона заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них свыше 320 000 поданы именно посредством электронных сервисов. Через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг за регистрацией прав и кадастровым учетом объектов недвижимости, предоставлением сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) и другими услугами ведомства в отчетном периоде заявители обратились более 142 000 раз.

Популярность цифрового документооборота подтверждает его удобство, и самое главное – доступность. Напомню, сейчас для получения многих выписок из ЕГРН не нужна электронная подпись заявителя – достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Если сравнивать текущие показатели с аналогичным периодом прошлого года, мы также видим нарастающую динамику в сторону цифровизации услуг учетно-регистрационной сферы. За первые три месяца 2021 года через портал Росреестра нами принято 46% от общего числа заявлений, а с начала 2022 года зафиксирован показатель на уровне 65%, — цитирует пресс-служба заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентину Кирлицу.

 

Узнайте больше:  Ушел из жизни политик-эпоха Владимир Жириновский

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.