Роспотребнадзор – официально: в евпаторийском лагере «Юность» есть нарушения

Начато административное производство.

В продолжении темы отравившихся (да отравившихся ли?) детей в евпаторийском лагере «Юность». Сегодня в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора огласили первые результаты проверки.

Межрегиональное управление информирует, что по факту размещённой информации о случаях заболеваний детей в ДОЛ «Юность», г. Евпатория, п. Заозерное в средствах массовой коммуникации ведомством незамедлительно организован выезд специалистов ТО по г. Евпатория, Сакскому району в лагерь для оценки эпидситуации и организации противоэпидемических (профилактических) мероприятий, — говорится в сообщении.

Специалисты пока осторожны. Говорят, что симптомы выявленного заболевания не исключают инфекционное заболевание.

По факту выявленных случаев начато санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого организовано обследование детей и осуществлен отбор проб из объектов окружающей среды в лагере для проведения лабораторных исследований: воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с эпидемически значимых объектов на пищеблоке. По результатам проведенного обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования, в лагере выявлены нарушения санитарного-законодательства, начато административное производство, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Состояние детей, находящихся в лагере удовлетворительное, организован разъезд детей по месту проживания. Работа в очаге продолжается, ситуация находится на строгом контроле Межрегионального управления Роспоребнадзора.