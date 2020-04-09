Роспотребнадзор VS яхта «Варвара»

Капитан яхты «Варвара» согласен на самоизоляцию, соблюдает этот режим, а вот против помещения в обсерватор выступает категорически. О начале этой истории — ЗДЕСЬ. Вкратце – яхта, так и не ставшая участницей регаты, отмененной из-за коронавируса, вернулась в Черное море. Команда — на самоизоляции в порту Феодосии, на берег не сходит. Но санитарные врачи настаивают на полной изоляции в обсерваторе. Капитан «Варвары» Николай Шкурин рассказал «Вести-Крым» о ситуации с самоизоляцией на судне.

Я капитан яхты «Варвара», которая продолжает самоизоляцию девятый день, завтра будет десятый. На вопрос, почему я опасаюсь попасть в обсервацию, скажу честно — я опасаюсь заразиться. Меня будут перевозить в автобусе, в котором перевозят больных или подозреваемых в болезни. Меня привезут в обсервацию, где могут находится и больные, и подозреваемые. А я, согласно наставления, не отношусь даже к подозреваемым, — сообщил Шкурин.

Самое интересное, что Роспотребнадзор уже подал в суд на капитана и его экипаж. Заседание завтра. Интересы моряков представит адвокат.