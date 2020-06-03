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Ростех построит в Севастополе больницу скорой медицинской помощи

Ростех построит в Севастополе больницу скорой медицинской помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:11 03.06.2020

Ростех и правительство Севастополя подписали государственный контракт на строительство в Севастополе больницы скорой медицинской помощи. Под современное здание из пяти корпусов отведен участок площадью 6,9 га. Реализацией проекта займется дочерняя организация Госкорпорации – компания «РТ-СоцСтрой».

В церемонии подписания госконтракта участвовали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Пандемия показала, что  здравоохранение — это самая главная инвестиция. Ничего не может быть дороже жизни человека, и нет в мире более ценной профессии чем врач. Совместно с Госкорпорацией Ростех мы реализуем масштабный инфраструктурный проект — создание медицинского кластера. Сейчас мы достраиваем подстанцию, а следующий шаг —  создание современной больницы скорой медицинской помощи. В результате город получит передовое лечебное заведение, где будут оказываться все виды специализированной помощи и появится более 1200 новых рабочих мест. Строительство БСМП станет первым шагом на пути к созданию крупного медицинского кластера – в него также войдут онкологический центр и инфекционная больница, — отметил Михаил Развожаев.  

Новое медучреждение площадью около 55 тыс. кв.метров рассчитано на 470 койкомест и 200 посещений в смену. Здание спроектировано в виде пяти корпусов разной этажности – от трех до восьми этажей. Больница будет состоять из пяти блоков: операционного (с приемным отделением), диагностического, лабораторного, стационара и пищеблока.

Повышение качества и доступности медицинской помощи в регионах – одна из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранение». В партнерстве с Севастополем мы реализуем проект строительства современной клиники, где будут использованы лучшие инженерные и технологические решения. Для выполнения этой задачи Ростех имеет весь объем необходимых компетенций, включая опыт проектирования и строительства подобных объектов, производство медицинского оборудования, создание и внедрение цифровой инфраструктуры и многое другое, – рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.  

Севастопольская больница скорой медицинской помощи будет построена в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года. На эти цели из бюджета выделено 7 млрд. 580 млн. рублей.

Ростех построит в Севастополе больницу скорой медицинской помощи

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

Ростех построит в Севастополе больницу скорой медицинской помощи

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