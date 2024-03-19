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«Русский осётр» капитально подвел крымчанина
Иллюстративное фото: pxhere.com

«Русский осётр» капитально подвел крымчанина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:56 19.03.2024

В Ленинском районе Крыма вынесен приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении рыб осетровых пород. Обращаем внимание – ответил даже не рыбак-браконьер, а «покупатель», то ли любитель дорогой рыбы, то ли «перекуп».

Судом установлено, что подсудимый незаконно приобрел и хранил в гараже на территории домовладения туши рыбы «Русский осётр» общей массой более 11 кг, принадлежащей к особо ценным видам. Согласно заключению эксперта указанная рыба выросла в естественной среде обитания, — сообщили в прокуратуре.

Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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С учетом позиции государственного обвинения осужденному назначено наказание в виде 1 года исправительных работ, со взысканием 5% в доход государства. Приговор вступил законную силу.

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