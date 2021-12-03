С 1 декабря стала проще процедура назначения социальных выплат

С 1 декабря вступила в силу новая норма, благодаря которой упростится порядок назначения социальных выплат. В частности, действует постановление Правительства РФ, согласно которому для упрощения назначения соцвыплат граждане смогут передать государству реквизиты своих банковских счетов.

Передать реквизиты своего счета нужно в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Тогда при формировании через портал «Госуслуги» заявлений о предоставлении мер социальной защиты можно будет использовать эти сведения для автоматического заполнения соответствующих полей заявления. При даче согласия на использование этих данных необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета и реквизиты банковского счета гражданина.

При этом останется возможность направить через портал «Госуслуги» в орган или организацию заявление об изменении реквизитов своего банковского счета при установлении порядка предоставления меры соцзащиты.

Важно: гражданин вправе также через портал «Госуслуги» с использованием Единой системы идентификации и аутентификации в любое время отозвать свое согласие на использование указанных реквизитов.

Иллюстрация, материалы: пресс-служба Госдумы.