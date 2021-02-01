С 1 февраля в Крыму ждут заявлений от предпринимателей, чей бизнес пострадал от коронавируса

В Крыму стартовал прием заявок на получение мер поддержки организациями и индивидуальными предпринимателями, пострадавшими от коронавируса.

Сегодня стартовал прием заявок на получение меры поддержки организациями и индивидуальными предпринимателями, пострадавшими в результате распространения коронавирусной инфекции, – рассказал Глава РК Сергей Аксёнов. — Распоряжением Совета министров Республики Крым определен перечень видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, и видов организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки за период с июня по декабрь 2020 года.

По словам Аксёнова, мера поддержки направлена на оказание помощи субъектам хозяйствования, деятельность которых была приостановлена или ограничена в указанный период, а объем предоставленных услуг был снижен. В первую очередь, субсидия предоставляется общественному питанию, сфере культурно-развлекательного досуга, спорта, пассажирских перевозок, зоопарков, туротрасли и сопутствующим сферам.

С полным перечнем видов деятельности можно ознакомиться ЗДЕСЬ .

Глава Республики отметил, что получатели меры поддержки должны подать электронную заявку по форме, размещенной на портале Совмина РК, которую необходимо подписать электронной цифровой подписью.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, могут подать заявку через Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства и его обособленные подразделения в Джанкое, Керчи, Евпатории, Ялте, Судаке, а также в пгт Черноморское и Советский.

Порядок подачи заявки прописан на сайте министерства экономического развития Республики Крым. Прием заявок будет осуществляться до 31 марта.