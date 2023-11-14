С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости в России вырастут на 7,5 %

Увеличение пенсий неработающим пенсионерам коснется более 32 млн. граждан.

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам. Как подчеркивал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, законодательно обеспечить решение этого вопроса поручил Президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля — до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 %. Это решение коснется более 32 млн. граждан, — сказал Вячеслав Володин. — Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд. рублей.

Кроме того. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об установке для прабабушек и прадедушек, являющихся опекунами несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних, дополнительной фиксированной выплаты.

Повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности предлагается устанавливать не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи, родителей-опекунов лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если эти лица не находятся на полном государственном обеспечении), находящихся на иждивении прадедушки или прабабушки.