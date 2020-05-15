С 18 мая в Севастополе могут снять режим «самоизоляции»

Но блокпосты оставят.
В Севастополе ситуация скорее всего позволит отменить режим «самоизоляции», заявил сегодня в телеэфире СТВ врио губернатора Михаил Развожаев. По его словам, режим могут отменить с понедельника, окончательное решение примут в субботу.
Но блокпосты на въезде в Севастополь и патрули по городу останутся.
Режим блокпостов будет сохраняться, даже если будет отменен режим самоизоляции. Мы даже усилим контроль, — уточнил Развожаев.
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