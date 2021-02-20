С 21 по 23 февраля на портале Росреестра будут недоступны электронные сервисы

По данным Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с 21 по 23 февраля произойдет отключение электронных сервисов на официальном портале ведомства rosreestr.gov.ru. Это связано с проведением плановых технических работ информационных систем и официального сайта Росреестра.

В указанный период подача документов для осуществления учетно-регистрационных действий с недвижимостью в электронном виде будет невозможна, в том числе станут временно недоступны такие сервисы, как «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Проверка исполнения запроса (заявления)» и ряд других. Напомним, ранее Росреестр сообщал о том, что планирует завершить в 2021 году реинжиниринг официального сайта и адаптировать портал для граждан, бизнеса и профессиональных участников рынка, — сообщили в пресс-службе Госкомрегистра РК.