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Услуги Росреестра: тонкости оплаты, которые стоит учесть

С 21 по 23 февраля на портале Росреестра будут недоступны электронные сервисы

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 13:34 20.02.2021

По данным Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с 21 по 23 февраля произойдет отключение электронных сервисов на официальном портале ведомства rosreestr.gov.ru. Это связано с проведением плановых технических работ информационных систем и официального сайта Росреестра.

В указанный период подача документов для осуществления учетно-регистрационных действий с недвижимостью в электронном виде будет невозможна, в том числе станут временно недоступны такие сервисы, как «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Проверка исполнения запроса (заявления)» и ряд других. Напомним, ранее Росреестр сообщал о том, что планирует завершить в 2021 году реинжиниринг официального сайта и адаптировать портал для граждан, бизнеса и профессиональных участников рынка, — сообщили в пресс-службе Госкомрегистра РК.

 

С 21 по 23 февраля на портале Росреестра будут недоступны электронные сервисы

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