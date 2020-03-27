С 28 марта все крымчане, находящиеся под наблюдением по COVID-19, будут направлены в обсерваторы

Режим изоляции.

В Крыму в самые ближайшие дни появятся новые обсерваторы: в Евпатории, Ялте и Керчи

С 28 марта все лица, которые находятся под меднаблюдением, будут направлены в обсерваторы. Прощу дать поручение Ялте и Керчи в максимально короткие сроки развернуть свои обсерваторы и подготовиться к развертыванию, — обратилась начальник Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская к Главе Крыма Сергею Аксёнову.

Она также попросила отменить учения в евпаторийском обсерваторе (он уже готов к вводу в эксплуатацию).

Противочумная станция сразу выйдет при загрузке обсерватора и начнет отрабатывать режим на месте. Сотрудники, которые будут работать в обсерваторе, должны понимать, что это закрытый режим, и они из обсерватора домой не возвращаются. Они живут на территории, – заявила Пеньковская.

Она подтвердила: медицинские сотрудники, которые будут работать в обсерваторах, переводятся на закрытый режим с проживанием на территориях учреждений.

В свою очередь, Глава РК поручил разработать меры поддержки всем медиками, работникам жилищно-коммунальных и иным службам, которые имеют контакт с заболевшими.

Также сегодня стало известно, что в Крыму уже со следующей недели запустит новую лабораторию по выявлению коронавируса.

Со следующей недели, ориентируемся – со среды, у нас будет новая лаборатория и дополнительное количество тестов, которые по сокращенной программе в течении двух часов позволяют с высокой степенью вероятности установить диагноз или его отсутствие, – сообщил Сергей Аксёнов.

Новая лаборатория будет развернута на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе. По словам специалистов, в новой лаборатории результаты анализов будут получать буквально за два часа.

Напомним, по данным ежедневного мониторинга, в Крыму 14 заболевших, под медицинским наблюдением находятся 2 230 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 2 169 человек, в стационарах находится 61 человек.