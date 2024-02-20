С начала года из Симферополя в зону СВО отправлено более 20 грузовых машин гуманитарной помощи

Оказывается необходимая помощь беженцам.

Жители Симферополя, городская администрация и волонтёрские организации активно предоставляют гуманитарную помощь семьям, прибывшим из новых регионов и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Для организации сбора гуманитарной помощи в городе организовано 4 пункта приёма, которые ежедневно пополнялись продуктами первой необходимости: предметы личной гигиены, детское питание, одежда, продукты питания с длительным сроком хранения и другое. С наступлением зимнего периода, для семей, прибывших из освобождённых территорий, актуальными стали тёплые вещи и обувь.

Как отметила председатель Благотворительного фонда развития региона «Крым – Родной Дом» Антонина Бойченко, на этой неделе за помощью обратились до 10 семей.

Кроме того, помощь отправляется нуждающимся в другие города полуострова, на освобождённые территории и в воинские формирования, принимающие участие в СВО.

В сборе гуманитарной помощи активно принимают участие и учебные заведения крымской столицы. Так, учащимися МБОУ «СОШ №4 имени маршала Ф.И. Толбухина» переданы на фронт подарки и письма.

Напомним, что в городе места приёма находятся по следующим адресам:

улица Субхи, 4, администрация Центрального рынка (+79787131555); улица Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка (+79788794249); улица Залесская, 97, администрация Залесского рынка (+7978847011).

Время приёма гуманитарной помощи – ежедневно с 9:00 до 14:00.

Беженцам необходимы: бутилированная вода, сухое детское питание (смеси), чай, сахар, мука, крупы, консервы, одноразовая посуда, средства гигиены (мыло, зубная паста, щетки, туалетная бумага, влажные салфетки, детские подгузники), постельные принадлежности, тёплые вещи, детская канцелярия и игрушки.

Администрация Симферополя благодарит неравнодушных граждан, волонтёров и организации, протянувших руку помощи братским народам!

Фото и материалы: пресс-служба администрации Симферополя.