«Сделано в Севастополе»: в городе появится региональный бренд

В Севастополе утверждена региональная программа по поддержке и продвижению местных брендов и производителей. Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства города под председательством губернатора Михаила Развожаева.

По данным и.о. директора департамента экономического развития Севастополя Алексея Попова, одной из ключевых задач станет создание и популяризация зонтичного регионального бренда «Сделано в Севастополе», который объединит городских производителей. Запуск регионального бренда запланирован на 2024 год.

Программа предусматривает создание специального продукта (микрозайма) для местных производителей с пониженной процентной ставкой, содействие сертификации их товаров, оказание услуг по регистрации товарного знака и продвижению на маркетплейсах. Кроме того, запланировано продвижение винодельческих брендов в рамках приоритетного проекта «Терруар Севастополь» и развитие рыбопромышленного кластера.

У нас в Севастополе уже действует ряд мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание регионального бренда поможет нам продвигать продукцию местных производителей на внутреннем и внешнем рынках, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Региональная программа была разработана во исполнение поручений Президента России по итогам пленарного форума «Сильные идеи для нового времени».