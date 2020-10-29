Сегодня в ходе внеочередного пленарного заседания Заксобрания Севастополя парламентарии рассмотрели вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания.

Народным избранникам было представлено две кандидатуры: от фракции КПРФ — ее глава Роман Кияшко, от фракции «Единая Россия» — председатель комитета по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин. Процедура избрания сенатора от законодательной власти в Совет Федерации Федерального Собрания прошла путем тайного голосования.

За представителя фракции «Единой России» проголосовало 20 человек, кандидатуру Романа Кияшко поддержали 3 депутата.

Таким образом, сенатором от законодательной власти Севастополя стал Сергей Колбин. В ответной речи парламентарий пообещал и далее защищать интересы и права севастопольцев.

В первую очередь, я хотел бы поблагодарить депутатов фракции «Единая Россия» за выдвижение моей кандидатуры. Это большая честь и ответственность для меня. Я прекрасно понимаю, что член Совета Федерации от Законодательного Собрания города Севастополя при решении задач общегосударственного значения обязан представлять на федеральном уровне интересы всех жителей Города-Героя вне зависимости от их партийной принадлежности. Я защищал и всегда буду защищать права каждого севастопольца, и в этом вижу свой основной долг, — сказал Сергей Колбин.

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев поздравил вновь избранного сенатора Сергея Колбина, пожелав успешной плодотворной работы.

Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя.