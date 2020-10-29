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Сенатором от законодательной власти Севастополя стал Сергей Колбин

Сенатором от законодательной власти Севастополя стал Сергей Колбин

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:17 29.10.2020

Сегодня в ходе внеочередного пленарного заседания Заксобрания Севастополя парламентарии рассмотрели вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания.

Народным избранникам было представлено две кандидатуры: от фракции КПРФ — ее глава Роман Кияшко, от фракции «Единая Россия» — председатель комитета по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин. Процедура избрания сенатора от законодательной власти в Совет Федерации Федерального Собрания прошла путем тайного голосования.

Сегодня в ходе внеочередного пленарного заседания Заксобрания Севастополя парламентарии рассмотрели вопрос о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания. Народным избранникам было представлено две кандидатуры: от фракции КПРФ - ее глава Роман Кияшко, от фракции «Единая Россия» - председатель комитета по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин. Процедура избрания сенатора от законодательной власти в Совет Федерации Федерального Собрания прошла путем тайного голосования. За представителя фракции «Единой России» проголосовало 20 человек, кандидатуру Романа Кияшко поддержали 3 депутата. Таким образом, сенатором от законодательной власти Севастополя стал Сергей Колбин. В ответной речи парламентарий пообещал и далее защищать интересы и права севастопольцев. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить депутатов фракции «Единая Россия» за выдвижение моей кандидатуры. Это большая честь и ответственность для меня. Я прекрасно понимаю, что член Совета Федерации от Законодательного Собрания города Севастополя при решении задач общегосударственного значения обязан представлять на федеральном уровне интересы всех жителей Города-Героя вне зависимости от их партийной принадлежности. Я защищал и всегда буду защищать права каждого севастопольца, и в этом вижу свой основной долг, - сказал Сергей Колбин. Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев поздравил вновь избранного сенатора Сергея Колбина, пожелав успешной плодотворной работы.

За представителя фракции «Единой России» проголосовало 20 человек, кандидатуру Романа Кияшко поддержали 3 депутата.

Таким образом, сенатором от законодательной власти Севастополя стал Сергей Колбин. В ответной речи парламентарий пообещал и далее защищать интересы и права севастопольцев.

В первую очередь, я хотел бы поблагодарить депутатов фракции «Единая Россия» за выдвижение моей кандидатуры. Это большая честь и ответственность для меня. Я прекрасно понимаю, что член Совета Федерации от Законодательного Собрания города Севастополя при решении задач общегосударственного значения обязан представлять на федеральном уровне интересы всех жителей Города-Героя вне зависимости от их партийной принадлежности. Я защищал и всегда буду защищать права каждого севастопольца, и в этом вижу свой основной долг, — сказал Сергей Колбин.

Сенатором от законодательной власти Севастополя стал Сергей Колбин

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев поздравил вновь избранного сенатора Сергея Колбина, пожелав успешной плодотворной работы.

Сенатором от законодательной власти Севастополя стал Сергей Колбин

Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя.

Сенатором от законодательной власти Севастополя стал Сергей Колбин

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