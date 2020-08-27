Сергей Аксёнов – о строителях «Тавриды» и дорогах Крыма

После официального открытия трассы «Таврида» строители, участвовавшие в реализации масштабного проекта по строительству трассы «Таврида», были отмечены высокими наградами и знаками отличия. Награды вручали Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и генеральный директор АО «ВАД» Валерий Абрамов. Поблагодарил строителей и Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Еще раз хочу поблагодарить руководство и рабочий коллектив компании «ВАД» за слаженную и системную работу, которая позволила в рекордные сроки реализовать такой серьезный и значимый для нас инфраструктурный проект. Работу с компанией однозначно будем продолжать. В частности, есть планы по ремонту 9 больших улиц в Керчи, а также дороги «Белогорск — Нижнегорский». Уверен, эти работы тоже будут выполнены качественно и в срок, — сказал Аксёнов.

Он заверил, что в ближайшие год-два ситуация по дорогам в Крыму кардинально поменяется.

Все политические решения на этот счет Главой государства приняты, а мы, в свою очередь, готовы их исполнять, тем более, когда за работу берутся такие ответственные и добросовестные подрядчики, — подчеркнул Глава РК.

По мнению Сергея Аксёнова, открытие Президентом рабочего движения по четырем полосам трассы «Таврида» до Севастополя – очень важное историческое событие.

Это историческое событие общероссийского масштаба, знаковое для всех нас. Все крупные проекты в Крыму реализовывались под патронатом нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — сказал Глава Крыма.

Фото: ФБ.