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Сергей Аксёнов проголосовал за изменения в Конституцию РФ

Сергей Аксёнов проголосовал за изменения в Конституцию РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:22 25.06.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Глава Крыма исполнил свой гражданский долг в прямом эфире на одном из избирательных участков в Симферополе.

По мнению Сергея Аксёнова, данное голосование – это уникальная возможность всем вместе определить будущее России. Глава Республики подчеркнул, что одной из наиболее важных является поправка, которая дает возможность  Президенту  РФ Владимиру Путину баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году.

На данный момент у нашей страны есть один национальный лидер, который способен вывести страну на успешный путь развития. Сейчас это наша главная задача.  Мы верим нашему Главе  государства, который определяет верную стратегию развития страны, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов проголосовал за изменения в Конституцию РФ

Сергей Аксёнов подчеркнул, что изменения в Конституцию позволяют создать новое качество государства, которое соответствует современным запросам общества.

В частности, это вопросы, связанные с мерами социальной поддержки граждан, зашиты семьи. Также для крымчан особое значение имеет поправка, которая запрещает любые действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также любые призывы к таким действиям, — добавил Глава РК.

Напомним, сегодня с утра проголосовал и спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Сергей Аксёнов проголосовал за изменения в Конституцию РФ

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