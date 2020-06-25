Сергей Аксёнов проголосовал за изменения в Конституцию РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Глава Крыма исполнил свой гражданский долг в прямом эфире на одном из избирательных участков в Симферополе.

По мнению Сергея Аксёнова, данное голосование – это уникальная возможность всем вместе определить будущее России. Глава Республики подчеркнул, что одной из наиболее важных является поправка, которая дает возможность Президенту РФ Владимиру Путину баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году.

На данный момент у нашей страны есть один национальный лидер, который способен вывести страну на успешный путь развития. Сейчас это наша главная задача. Мы верим нашему Главе государства, который определяет верную стратегию развития страны, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что изменения в Конституцию позволяют создать новое качество государства, которое соответствует современным запросам общества.

В частности, это вопросы, связанные с мерами социальной поддержки граждан, зашиты семьи. Также для крымчан особое значение имеет поправка, которая запрещает любые действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также любые призывы к таким действиям, — добавил Глава РК.

Напомним, сегодня с утра проголосовал и спикер крымского парламента Владимир Константинов.