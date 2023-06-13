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Сергей Аксёнов: крымчане едины в поддержке Главы нашего государства
Фото: ВК

Сергей Аксёнов: крымчане едины в поддержке Главы нашего государства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:33 13.06.2023

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что внимательно смотрел трансляцию встречи Президента с военными корреспондентами.

Владимир Владимирович ответил на ряд острых вопросов, которые волнуют и журналистов, и бойцов, и членов семей участников СВО. Сейчас, в условиях информационной войны, особенно важен прямой диалог власти с теми, кто непосредственно находится на фронте и глубоко владеет ситуацией. Важна обратная связь без бюрократической волокиты. Обсуждение этих проблем, которые актуальны для всей страны, имеет принципиальное значение, — отметил Аксёнов.

По душе Главе Республики и тезис о необходимости привлечения на руководящие должности во всех сферах молодых и активных профессионалов, которые в состоянии заменить малоэффективных и забюрократизированных чиновников. Глава РК считает, что данный вопрос актуален как никогда.

Крымчане едины в поддержке Главы нашего государства. Будем работать и вместе достигать результатов, — резюмировал Сергей Аксёнов.

 

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