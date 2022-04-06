Сергей Аксёнов – о тех, кого надо лишить всех крымских наград

Накануне мы сообщали о законодательной инициативе крымских парламентариев о лишении государственных наград Крыма лиц, утративших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие. Первые в «черном списке»: второй президент Украины Леонид Кучма, бывший крымский премьер и глава украинской администрации Севастополя Сергей Куницын, уроженец Симферополя, боксер Александр Усик.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил согласие с таким законопроектом. Он также твердо заявил о намерении лишить крымских почетных званий и государственных наград всех деятелей Украины, ведущих деятельность против России и русскоязычных граждан.

Все деятели Украины, которые запятнали себя в ходе специальной военной операции по отношению к России, русским и русскоязычным гражданам, должны быть лишены крымских почетных званий и наград, — проинформировал Глава Крыма.

Аксёнов добавил, что поручение лишить звания почетного гражданина Симферополя украинского боксера Александра Усика будет передано в администрацию города.

Думаю, все без исключения поддержат решение о лишении боксера Александра Усика звания почетного гражданина города Симферополя. Это же касается бывшего президента Украины Леонида Кравчука и бывшего председателя правительства Автономной Республики Крым Сергея Куницына. Они недостойны почетных званий и государственных наград Республики Крым, — прокомментировал Сергей Аксёнов.

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