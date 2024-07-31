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Сергей Аксёнов встретился с Главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов встретился с Главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 31.07.2024

Глава Республики Крым провел рабочую встречу с Главой Республики Татарстан. В ходе мероприятия Сергей Аксёнов вручил Рустаму Минниханову юбилейную медаль Республики Крым «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024» за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией. Сергей Аксёнов выразил признательность за поддержку, которую Республика Татарстан оказывала Крыму в 2014 году с самых первых дней.

Благодарю Рустама Нургалиевича и его команду, весь братский народ Татарстана за содействие и помощь. За то, что были с нами в самый сложный переходный период. Обязательно продолжим работать над дальнейшим развитием двусторонних отношений во всех отраслях, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

В свою очередь, Рустам Минниханов отметил важную роль Крыма в истории и судьбе России.

Сегодня Республика Крым и город федерального значения Севастополь вносят большой вклад в развитие страны и защиту суверенитета России. Давние братские отношения между народами Татарстана и Крыма с каждым годом становятся крепче, – заявил Глава Татарстана.

Также Сергей Аксёнов и Рустам Минниханов обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе в рамках торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества между республиками.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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