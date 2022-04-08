Севастополь планирует запустить городскую электричку

Севастополь планирует запустить движение городской электрички в несколько этапов, первый из которых планируется уже на туристический сезон 2023 года. Как сообщает «Новый Севастополь» , по маршруту будут ходить 46 пар поездов с минимальным 15-минутным интервалом движения в час пик.

Реализация мероприятий первого этапа проекта позволит уже к туристическому сезону 2023 года организовать тактовое движение с интервалом 45 минут и потенциалом перевозки 2,2 млн. пассажиров в год, а также обеспечить транспортной доступностью отдаленные районы города Севастополя, связав их с центральной частью города, тем самым обеспечив уменьшение нагрузки на улично-дорожную сеть, – цитирует издание сообщение городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В департаменте уточнили, что стоимость проекта составит около 28,73 млрд. рублей в ценах 2020 года с НДС. Сумма будет уточнена по результатам проектирования.

Ранее вице-губернатор Севастополя Николай Гордюшин заявлял, что проект городской электрички может быть реализован в 2025 году. Изначально речь шла о 14 городских станциях на двух маршрутах: железнодорожный вокзал – Камышовая бухта и железнодорожный вокзал – «Золотая балка» в Балаклаве. Часть пути не электрифицирована, поэтому по городу будут курсировать рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» на дизельной тяге, которые выпускает завод «Метровагонмаш». В перспективе – рейсы до ул. Жидилова, Инкермана, 7-го км Балаклавского шоссе, Балаклавской бухты, Северной стороны… Проект включен в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя.

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