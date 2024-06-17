Севастополец украл телевизор у своей соседки. Но потом испугался

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю