Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Севастополец украл телевизор у своей соседки. Но потом испугался
актуально в республике
Севастополец украл телевизор у своей соседки. Но потом испугался
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Севастополец украл телевизор у своей соседки. Но потом испугался

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:58 17.06.2024

Предварительно установлено, что 40-летний севастополец неоднократно судимый за имущественные преступления, в вечернее время суток заметил отсутствие дома соседки и решил тайком нанести визит.

С помощью лестницы мужчина проник на часть территории хозяйки жилища, отжал пластиковое окно и похитил из её квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей. После кражи домушник испугался, что его поймают и позвонил соседке, выдумав историю о том, что он остановил злоумышленников, пытающихся её обокрасть, и хочет вернуть принадлежащее ей имущество. Вернувшись домой, женщина не поверила рассказу соседа и позвонила в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

Узнайте больше:  В Ялте установили водителя мопеда, совершившего наезд на инспектора ДПС

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.