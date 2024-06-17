Севастополец украл телевизор у своей соседки. Но потом испугался

Предварительно установлено, что 40-летний севастополец неоднократно судимый за имущественные преступления, в вечернее время суток заметил отсутствие дома соседки и решил тайком нанести визит.
С помощью лестницы мужчина проник на часть территории хозяйки жилища, отжал пластиковое окно и похитил из её квартиры телевизор стоимостью 35 тысяч рублей. После кражи домушник испугался, что его поймают и позвонил соседке, выдумав историю о том, что он остановил злоумышленников, пытающихся её обокрасть, и хочет вернуть принадлежащее ей имущество. Вернувшись домой, женщина не поверила рассказу соседа и позвонила в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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