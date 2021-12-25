Севастопольские автомобилисты продолжают ездить на летней резине. Как минимум, 50%

Севастопольские автомобилисты неохотно меняют покрышки в соответствии с сезоном. По наблюдениям сотрудников Госавтоинспекции, не менее половины машин сейчас перемещается по городу на летней резине. Об этом пишет «Новый Севастополь» .

Минимум 50% машин остались на летней резине, – заявил журналистам ИО начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Севастополю Юрий Бондарчук. – У водителей бытует понятие, что это «всесезонная» резина, и можно ездить всегда.

Он акцентировал внимание на том, что эксплуатация транспорта на летней резине запрещена Правилами дорожного движения.

Коммунальщики также призывают автолюбителей отказаться от поездок на машинах, не подготовленных к текущим погодным условиям.

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