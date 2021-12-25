добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольские автомобилисты продолжают ездить на летней резине. Как минимум, 50%

crimeapress_news



реклама в крыму
Севастопольские автомобилисты продолжают ездить на летней резине. Как минимум, 50%
Фото: "Новый Севастополь", https://new-sebastopol.com/news/id/46528

Севастопольские автомобилисты продолжают ездить на летней резине. Как минимум, 50%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:17 25.12.2021

Севастопольские автомобилисты неохотно меняют покрышки в соответствии с сезоном. По наблюдениям сотрудников Госавтоинспекции, не менее половины машин сейчас перемещается по городу на летней резине. Об этом пишет «Новый Севастополь».

Минимум 50% машин остались на летней резине, – заявил журналистам ИО начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Севастополю Юрий Бондарчук. – У водителей бытует понятие, что это «всесезонная» резина, и можно ездить всегда.

Он акцентировал внимание на том, что эксплуатация транспорта на летней резине запрещена Правилами дорожного движения.

Узнайте больше:  Жителям осаждённого Севастополя выплачивают по 50 тысяч рублей

Коммунальщики также призывают автолюбителей отказаться от поездок на машинах, не подготовленных к текущим погодным условиям.

Севастопольские автомобилисты продолжают ездить на летней резине. Как минимум, 50%

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.