Севастопольские депутаты встретились с жителями Корабельной стороны

24 января под эгидой партии «Едина Россия» председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Законодательного собрания , глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов встретились с жителями Корабельной стороны (Нахимовского ВМО).

На встрече жители района поднимали вопросы благоустройства территорий района, освещения улиц, ликвидации стихийных свалок и др. Также был поднят вопрос об учёте площади балконов при оплате коммунальных услуг, — сообщил на своей странице в Facebook Вячеслав Камзолов.

Депутаты — члены партии «Единая Россия» ознакомились с ходом выполнения партийных наказов от жителей района. Они заверили: практика выездных приёмов будет продолжаться и далее. Задача: не просто контролировать выполнение наказов горожан, о создать комфортные условия для жизни в Севастополе.

Фото: со страницы в Facebook В.Камзолова.