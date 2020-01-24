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Севастопольские депутаты встретились с жителями Корабельной стороны

Севастопольские депутаты встретились с жителями Корабельной стороны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:20 24.01.2020

24 января под эгидой партии «Едина Россия» председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Законодательного собрания , глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов встретились с жителями Корабельной стороны (Нахимовского ВМО).

Севастопольские депутаты встретились с жителями Корабельной стороны

На встрече жители района поднимали вопросы благоустройства территорий района, освещения улиц, ликвидации стихийных свалок и др. Также был поднят вопрос об учёте площади балконов при оплате коммунальных услуг, — сообщил на своей странице в Facebook Вячеслав Камзолов.

Севастопольские депутаты встретились с жителями Корабельной стороны

Депутаты — члены партии «Единая Россия» ознакомились с ходом выполнения партийных наказов от жителей района. Они заверили: практика выездных приёмов будет продолжаться и далее. Задача: не просто контролировать выполнение наказов горожан, о создать комфортные условия для жизни в Севастополе.

Севастопольские депутаты встретились с жителями Корабельной стороны

Фото: со страницы в Facebook В.Камзолова.

Севастопольские депутаты встретились с жителями Корабельной стороны

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