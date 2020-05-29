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Севастопольские катера перешли на летнее расписание
фото: Ирина Клочкова ("Севастопольская газета")

Севастопольские катера перешли на летнее расписание

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:41 29.05.2020

С 28 мая пассажирские катера, курсирующие через Севастопольскую бухту, перешли на летнее расписание.

Обновленный график движения пассажирских катеров на линиях «Город — Северная» и «Артбухта — Радиогорка» опубликованы на сайте Севморпорта. Пассажиры катера обязаны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, — отмечает «Севастопольская газета».

Первый рейс на Северную с Графской пристани в 5.00, последний — в 23.30. С Радиогорки в Артбухту — в 6.15 и в 21.30 соответственно. Интервал между рейсами от 10 до 30 минут.

Там же сообщается, что с 28 мая по 1 июня включительно по техническим причинам паромы работать не будут.

Севастопольские катера перешли на летнее расписание

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