Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольские спасатели: «Нам нужна одна Победа!»  
актуально в республике
Севастопольские спасатели: «Нам нужна одна Победа!»  

Севастопольские спасатели: «Нам нужна одна Победа!»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 13:57 12.06.2024

Единение ведомств в стремлении к цели – в ролике ко Дню России.

Сотрудники полиции, росгвардейцы, медики, пожарные и пиротехники чрезвычайного ведомства – плечом к плечу в видеоролике, подготовленном пресс-службой Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Россия – не просто границы на карте, Россия – в наших сердцах. Наш путь, наша работа – это грани судьбы Отечества. Одной на всех, — отмечают севастопольские спасатели.

 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.