Севастопольские спасатели: «Нам нужна одна Победа!»  

Единение ведомств в стремлении к цели – в ролике ко Дню России.
Сотрудники полиции, росгвардейцы, медики, пожарные и пиротехники чрезвычайного ведомства – плечом к плечу в видеоролике, подготовленном пресс-службой Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
Россия – не просто границы на карте, Россия – в наших сердцах. Наш путь, наша работа – это грани судьбы Отечества. Одной на всех, — отмечают севастопольские спасатели.
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С тегами: праздники в Севастополе