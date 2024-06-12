Севастопольские спасатели: «Нам нужна одна Победа!»  

Сотрудники полиции, росгвардейцы, медики, пожарные и пиротехники чрезвычайного ведомства – плечом к плечу в видеоролике, подготовленном пресс-службой Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Россия – не просто границы на карте, Россия – в наших сердцах. Наш путь, наша работа – это грани судьбы Отечества. Одной на всех, — отмечают севастопольские спасатели.