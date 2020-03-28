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Севастопольские управляющие компании обрабатывают общественные пространства города

Севастопольские управляющие компании обрабатывают общественные пространства города

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:42 28.03.2020

По поручению врио Губернатора Севастополя  Михаила Развожаева все управляющие компании города приступили к обработке общественных пространств. Действует режим повышенной готовности – это касается и работы всех коммунальных служб, в том числе управляющих компаний, которые обслуживают многоквартирные жилые дома.

В рамках содержания жилого фонда, управляющие компании на основании заявки от собственников проводят дезинфекционную чистку и обработку входных групп, то есть подъездов, в рамках борьбы с распространением бактерий. Это касается всех управляющих компаний города. Вчера мы проводили мероприятия в Балаклавском районе, сегодня организовываем работу в центре. Раствор, раствор, которым обрабатываются поверхности безопасный и не влияет на здоровье. По поручению врио Губернатора проводим такую работу на общественных пространствах в ночной период. Дезинфекцию мы проводим, но рекомендуем жителям соблюдать рекомендации Минздрава и не посещать общественные пространства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

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Напомним, накануне указом врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева для предотвращения распространения инфекции приостанавливается деятельность развлекательных и спортивных заведений, общепита. Запрещена  новая бронь гостиниц, отменён льготный проезд в общественном транспорте — здесь и здесь.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям:  +7(8692) 227-227 Пяти пациентам с подтвержденным накануне диагнозом коронавирусной инфекции медики оказывают необходимую помощь — здесь.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские управляющие компании обрабатывают общественные пространства города

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