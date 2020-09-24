Севастопольский участок трассы «Таврида» закроют на одну ночь

Участок трассы «Таврида» под Севастополем будет закрыт для проезда автомобилей на одну ночь. О временных ограничениях движения сообщили в городском Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Проехать нельзя будет по 7-му этапу скоростной трассы с 22:00 26 сентября до 8:00 27 сентября, – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с итоговым проведением испытаний мостовых сооружений по процедуре ввода объекта в эксплуатацию. Севастопольский Департамент транспорта призывает учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.