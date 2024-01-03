Севастопольский парк «Федюхины высоты» зовёт на «Зимние истории»

До 7 января в парке живой истории «Федюхины высоты» в Севастополе проходит программа «Зимние истории». Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Гостям покажут в действии 10-фунтовую артиллерийскую мортиру, научат их лить пули и чеканить монеты. Ещё можно будет пострелять из лука и рассмотреть костюмы и вооружение разных эпох.

Как сообщили в парке, «Зимние истории» состоятся в указанные дни с 10:00 до 16:00. Программа охватит сразу несколько локаций: фортификационный музей Крымской войны, исторический тир, итальянскую усадьбу «Локо Чимбали» и инфоцентр.

По музею, посвящённом событиям Крымской войны, в том числе первой обороне Севастополя, каждые 30 минут будут проводить экскурсии. Кроме того, на этой площадке посетителям продемонстрируют выстрел из 10-фунтовой мортиры – артиллерийского орудия с коротким стволом. Начало – в 11:00, 12:30 и 14:00. А ещё тут проведут мастер-класс по литью пуль. Их можно будет унести домой. Также ознакомительные экскурсии запланированы по территории «Локо Чимбали» – воссозданной генуэзской усадьбы ХV века. Частота проведения – каждые 30 минут. Здесь же устроят мастер-класс по кузнечному делу и научат чеканить монеты, которые вы заберете с собой в качестве подарка. В историческом тире можно будет сделать пять выстрелов из лука, — пишет Турпортал.

А инфоцентр пригласит всех желающих на выставку исторического костюма и вооружения. На ней представлены античные наряды мужчин и женщин, средневековые доспехи, а также костюмы времён первой обороны Севастополя – солдатские шинели, одежда русских моряков, французских гренадеров, прочее. Подробнее об экспозиции – здесь.

Кроме того, в инфоцентре создана фотозона «На севастопольских бастионах 1854-55 гг.», где можно сделать снимки в костюмах XIX века. Посещение парка платное. Билеты можно купить тут. Справки по телефону: +7 978 240-20-20.