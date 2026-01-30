Севастопольцы активно используют электронные сервисы для записи к врачам

Севастопольцы активно пользуются электронными сервисами для записи на прием к врачу. Записаться можно не только через портал «Госуслуги», но и с помощью терминалов самообслуживания (инфоматов), установленных в холлах всех городских поликлиник.
За январь 2026 года более 2 тысяч пациентов уже воспользовались записью через инфоматы. С их помощью можно самостоятельно выбрать удобное время приема, а также перенести или отменить запись. Все изменения мгновенно отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Кроме того, пользователям доступно расписание работы врачей, в том числе узких специалистов. В настоящее время в медицинских учреждениях Севастополя функционируют 42 терминала самообслуживания.
Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
