Севастопольцы активно используют электронные сервисы для записи к врачам

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:17 30.01.2026

Севастопольцы активно пользуются электронными сервисами для записи на прием к врачу. Записаться можно не только через портал «Госуслуги», но и с помощью терминалов самообслуживания (инфоматов), установленных в холлах всех городских поликлиник.

За январь 2026 года более 2 тысяч пациентов уже воспользовались записью через инфоматы. С их помощью можно самостоятельно выбрать удобное время приема, а также перенести или отменить запись. Все изменения мгновенно отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Кроме того, пользователям доступно расписание работы врачей, в том числе узких специалистов. В настоящее время в медицинских учреждениях Севастополя функционируют 42 терминала самообслуживания.

Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

