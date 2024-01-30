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Севастопольцы активно пытаются внести изменения в городской Генплан

Севастопольцы активно пытаются внести изменения в городской Генплан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:11 30.01.2024

Уже подано свыше 800 предложений, будут ли они учтены…

Общественные обсуждения проекта нового генерального плана Севастополя продлятся до 2 февраля. Об этом пишет «Севастополькая газета». Время ознакомления с открытой экспозицией продлили до 19:00. По информации и.о. заместителя губернатора Севастополя Максима Жукалова, по состоянию на вечер 27 января было принято 2 200 посетителей, предложений поступило больше 800.

Чиновник сообщил, что со следующей недели рабочая группа будет анализировать поступившие предложения, обсуждать, принимать решения, какие из предложений принимать, а какие нет. После этого предстоит этап согласования с федеральными органами.

Будем согласовывать через федеральную государственную информационную систему территориального планирования с федеральными органами и будем заканчивать работу над проектом генплана, – рассказал Максим Жукалов.

Он также сообщил, что, в основном, поступившие вопросы и предложения от физических лиц касаются уточнения информации о функциональных зонах, в которых расположен тот или иной земельный участок.

Много обращений от юридических лиц. Есть вопросы, которые надо согласовать с Министерством обороны по дальнейшему развитию территорий. Это вызывает достаточно большой отклик, – отметил Жукалов.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что «разговор об этом состоится сразу, как только будут собраны все предложения».

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Проект генплана Севастополя — по ссылке.

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