Севастопольцы могут принять участие в обсуждении генерального плана города. Как это сделать

На очередном заседании правительства Севастополя обсуждался вопрос о начале общественных обсуждений проекта генерального плана города.

Информацию о генплане мы приняли решение в Новогодние праздники не публиковать. Однако документ готов, всё согласовано, это очень важная задача этого года, – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

И. о. заместителя губернатора Максим Жукалов подчеркнул, что оповещение о начале общественных обсуждений публикуется за семь дней до размещения экспозиции генплана.

Общественные обсуждения пройдут с 19 января по 2 февраля.

Оповещение о начале общественных обсуждений размещено по ссылке.

Экспозиция будет открыта с 19 января до 2 февраля.

Материалы генплана будут опубликованы 19 января на сайтах Правительства Севастополя и Департамента архитектуры и градостроительства. Также, начиная с этой даты, с ними можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:

ул. Рабочая, 2;

ул. Леваневского, 24;

ул. Ленина, 25;

пр. Октябрьской революции, 8;

пгт. Кача, ул. Нестерова, 5;

с. Орлиное, ул. Тюкова, 42;

с. Терновка, ул. Ленина, 7;

с. Андреевка, ул. Центральная, 24;

г. Инкерман, ул. Шевкопляса, 37;

ул. Новикова, 14;

с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82.

Экспозиции будут доступны для посещения с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, по субботам с 10:00 до 15:00. В информационной системе — круглосуточно.

Проект генплана был представлен на заседании Градостроительного совета в конце ноября. Документ разработали специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы». В документе учтены все изменения, которые влияют на развитие города.

При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков. Его суть — это планируемое размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок, — подчеркнул Михаил Развожаев.