Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольцы могут принять участие в обсуждении генерального плана города. Как это сделать
актуально в республике
Севастопольцы могут принять участие в обсуждении генерального плана города. Как это сделать
Фото: sev.gov.ru

Севастопольцы могут принять участие в обсуждении генерального плана города. Как это сделать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:26 12.01.2024

На очередном заседании правительства Севастополя обсуждался вопрос о начале общественных обсуждений проекта генерального плана города.

Информацию о генплане мы приняли решение в Новогодние праздники не публиковать. Однако документ готов, всё согласовано, это очень важная задача этого года, – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

И. о. заместителя губернатора Максим Жукалов подчеркнул, что оповещение о начале общественных обсуждений публикуется за семь дней до размещения экспозиции генплана.

Общественные обсуждения пройдут с 19 января по 2 февраля.

Оповещение о начале общественных обсуждений размещено по ссылке.

Экспозиция будет открыта с 19 января до 2 февраля.

Материалы генплана будут опубликованы 19 января на сайтах Правительства Севастополя и Департамента архитектуры и градостроительства. Также, начиная с этой даты, с ними можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:

  • ул. Рабочая, 2;
  • ул. Леваневского, 24;
  • ул. Ленина, 25;
  • пр. Октябрьской революции, 8;
  • пгт. Кача, ул. Нестерова, 5;
  • с. Орлиное, ул. Тюкова, 42;
  • с. Терновка, ул. Ленина, 7;
  • с. Андреевка, ул. Центральная, 24;
  • г. Инкерман, ул. Шевкопляса, 37;
  • ул. Новикова, 14;
  • с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82.
Узнайте больше:  Севастопольцы презентовали гастрономическое шоу на выставке-форуме «Россия»

Экспозиции будут доступны для посещения с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, по субботам с 10:00 до 15:00. В информационной системе — круглосуточно.

Проект генплана был представлен на заседании Градостроительного совета в конце ноября. Документ разработали специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы». В документе учтены все изменения, которые влияют на развитие города.

При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков. Его суть — это планируемое размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Севастопольцы могут принять участие в обсуждении генерального плана города. Как это сделать

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Севастополь

Комментарии для сайта Cackle
Севастополь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.