Севастопольцы могут принять участие в обсуждении генерального плана города. Как это сделать

На очередном заседании правительства Севастополя обсуждался вопрос о начале общественных обсуждений проекта генерального плана города.
Информацию о генплане мы приняли решение в Новогодние праздники не публиковать. Однако документ готов, всё согласовано, это очень важная задача этого года, – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
И. о. заместителя губернатора Максим Жукалов подчеркнул, что оповещение о начале общественных обсуждений публикуется за семь дней до размещения экспозиции генплана.
Общественные обсуждения пройдут с 19 января по 2 февраля.
Оповещение о начале общественных обсуждений размещено по ссылке.
Экспозиция будет открыта с 19 января до 2 февраля.
Материалы генплана будут опубликованы 19 января на сайтах Правительства Севастополя и Департамента архитектуры и градостроительства. Также, начиная с этой даты, с ними можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- ул. Рабочая, 2;
- ул. Леваневского, 24;
- ул. Ленина, 25;
- пр. Октябрьской революции, 8;
- пгт. Кача, ул. Нестерова, 5;
- с. Орлиное, ул. Тюкова, 42;
- с. Терновка, ул. Ленина, 7;
- с. Андреевка, ул. Центральная, 24;
- г. Инкерман, ул. Шевкопляса, 37;
- ул. Новикова, 14;
- с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82.
Экспозиции будут доступны для посещения с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, по субботам с 10:00 до 15:00. В информационной системе — круглосуточно.
Проект генплана был представлен на заседании Градостроительного совета в конце ноября. Документ разработали специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы». В документе учтены все изменения, которые влияют на развитие города.
При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков. Его суть — это планируемое размещение объектов регионального значения в области социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства, производственных площадок, — подчеркнул Михаил Развожаев.
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С тегами: Севастополь