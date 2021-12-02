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«Севэлектроавтотрансу» выделили более полутора миллиардов рублей на погашение долгов
Фото: sevtrol.ru

«Севэлектроавтотрансу» выделили более полутора миллиардов рублей на погашение долгов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:53 02.12.2021

Правительство Севастополя принято постановление, которое позволит выделить дополнительные средства предприятию «Севэлектроавтотранс». Финансирование проводится в соответствии с изменениями, внесенными в бюджет Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

На оплату сублизинговых и текущих лизинговых платежей за поставку автобусов и троллейбусов будет направлено более 1,6 млрд рублей. Также финансирование позволит погасить кредиторскую задолженность Севэлектроавтотранса за электроэнергию и природный газ для заправки автобусов в размере 48,1 млн рублей, — рассказал директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. 

Кроме того, 32,9 млн. рублей направят на ремонт пассажирского парома «Адмирал Истомин». Напомним, в Севастополе два парома —  «Адмирал Истомин» и  «Адмирал Лазарев». Последний в настоящее время осуществляет движение через Севастопольскую бухту. После запуска на линию «Адмирала Истомина» второй паром также планируют отремонтировать, чтобы к курортному сезону курсировали два обновленных судна.

«Севэлектроавтотрансу» выделили более полутора миллиардов рублей на погашение долгов

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