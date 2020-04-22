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Сфера услуг снова заработает в Крыму, но его будут жестко проверять

Сфера услуг снова заработает в Крыму, но его будут жестко проверять

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:25 22.04.2020

Бизнес сферы услуг в Крыму ждут хорошие новости: на днях будут сняты ограничения (наложенные из-за коронавируса).

Будут послабления на работу различных секторов: это касается и сферы услуг. Пока в ближайшее время работать не будут курортная сфера, объекты размещения, кинотеатры, музеи, общепит. Что касается работы парикмахерских, салонов красоты – будем открывать сферу услуг при соблюдении мер противоэпидемической ситуации. Завтра все меры озвучим, порядок работы, постараемся максимуму отраслей разрешить работы, — прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.

Однако всем вновь открывающимся предприятиям сферы услуг в Крыму будут предъявляться новые жесткие требования.

Бизнес должен понимать, что он должен быть готов работать в новых условиях и работать по новым правилам. Помимо действующих санитарных правил будут утверждены соответствующие рекомендации. И только в том случае, если бизнес готов обеспечить их выполнение, он сможет работать. Это должны понимать все – и субъекты хозяйствования, которые будут запускаться на рынок работы, и, в принципе, к этому должны относиться с пониманием все крымчане, — отметила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, рекомендации по работе в условиях коронавируса разработаны на федеральном уровне: от масочного режима до дезинфекции.

Все требования прописаны федеральным центром. Есть позиции федеральной службы – они едины на всю страну. Они будут доведены до всех. И если субъект хозяйствования готов их выполнять и обеспечивает, гарантирует их выполнение, он может работать, – заявила глава крымского Роспотребнадзора.

Словом, открывающиеся парикмахерские, салоны красоты (что-то еще?) ждут постоянные проверки по эпидправилам и сансостоянию.

Сфера услуг снова заработает в Крыму, но его будут жестко проверять

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