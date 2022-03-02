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Школьники крымской столицы присоединились к сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Школьники крымской столицы присоединились к сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:19 02.03.2022

Образовательные учреждения Симферополя присоединились к сбору гуманитарной помощи для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила заместитель главы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина. По её данным, все симферопольские школы присоединились к сбору гуманитарной помощи для детей из ДНР и ЛНР.

Школьники крымской столицы присоединились к сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

В течение прошлой недели собранные вещи, книги, игрушки, настольные игры и канцелярские принадлежности были переданы в пункты приема. Некоторые образовательные организации самостоятельно отправляли посылки с гуманитарной помощью в Ростовскую область. Школьники также написали письма поддержки детям и их родителям, которые были вынуждены покинуть свой родной дом в связи с напряженной обстановкой, — рассказала Татьяна Сухина.

Школьники крымской столицы присоединились к сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Напомним, с 21 февраля в Симферополе организованы пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. На сегодняшний день на территории города функционируют 3 пункта, организованные на базе МУП «Метроград»:

  1. Улица Субхи, 4, администрация Центрального рынка;
  2. Улица Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка;
  3. Улица Залесская, 97, администрация Залесского рынка.
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Время приёма помощи ежедневно с 9:00 до 14:00.

Школьники крымской столицы присоединились к сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

 

 


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