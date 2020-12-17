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Шок и дикость: в Крыму женщина задушила «своего мужчину»
Иллюстрация: pedrofigueras, pixabay.com

Шок и дикость: в Крыму женщина задушила «своего мужчину»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:30 17.12.2020

Прокуратура РК направила в суд уголовное дело об убийстве инвалида.

В Крыму прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Белогорского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в»  ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, женщина проживала совместно со своим сожителем, 51-летним инвалидом 2-й группы, который на протяжении нескольких месяцев по состоянию своего здоровья не мог самостоятельно передвигаться и обсуживать себя, находился в лежачем положении и нуждался в постоянной посторонней помощи, в том числе с ее стороны. В середине июня текущего года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей личной неприязни к своему сожителю, удушила мужчину, — в прокуратуре рассказали подробности дела.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит серьезное наказание – до 15 лет лишения свободы. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

Шок и дикость: в Крыму женщина задушила «своего мужчину»

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