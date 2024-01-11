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Симферополь готовится к снегопаду – для расчистки и обработки дорог «под парами» 14 единиц техники

Симферополь готовится к снегопаду – для расчистки и обработки дорог «под парами» 14 единиц техники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:03 11.01.2024

В зимнем содержании симферопольских дорог задействовано 14 единиц специализированной техники МБУ «Город». Противогололедной обработкой охвачены въезды в город, улицы со спусками и подъёмами, городские кольца. В ближайшие сутки ожидается выпадение снега, вся техника – в готовности. Мало того, более 200 дворников будет задействовано в обработке тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и льда.

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