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Симферополь выбирает общественную территорию для благоустройства. Как голосовать

Симферополь выбирает общественную территорию для благоустройства. Как голосовать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:36 20.03.2024

С 15 марта во всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Симферополь также выбирает общественную территорию для благоустройства.

До 30 апреля 2024 года, каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию, или дизайн-проект по благоустройству. Проголосовать за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2025 году, можно на федеральной платформе федеральной платформе.

В Симферополе на выбор представлены следующие территории:

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— Детский парк;

— Парк имени Шевченко;

— Сквер Дыбенко.

Симферополь выбирает общественную территорию для благоустройства. Как голосовать

Сделай свой город комфортнее и красивее — проголосуй за объект благоустройства!

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