Симферопольский аэропорт и Севастополь может связать аэроэкспресс

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе брифинга по окончании заседания Совета министров Республики Крым сообщил, что рассматривается возможность запуска аэроэкспресса из международного аэропорта «Симферополь» в Севастополь.

Глава Крыма сообщил, что планы действий скоординированы с Министерством транспорта Российской Федерации и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

От аэропорта Симферополь до действующей железнодорожной ветки нужно проложить порядка 12 – 13 километров. Расстояние позволяет, практика подобная уже существует. Да и это упростит отдых туристам, приезжающим в Крым, — сказал Глава РК.

Также Сергей Аксёнов отметил, что рассматривается возможность продления данного маршрута до города Евпатории.

Детальных проработок по этому вопросу пока нет, однако в теории это возможно, поскольку железнодорожная ветка в сторону Евпатории есть. Параллельно будем прорабатывать технико-экономическое обоснование этого проекта, — сказал Глава Республики.

Помимо этого, по словам Сергея Аксёнова, на данный момент отрабатывается технико-экономическое обоснование необходимости строительства прямой ветки «Керчь – Симферополь».