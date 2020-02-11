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Симферопольский аэропорт и Севастополь может связать аэроэкспресс
Фото: moskva.bezformata.com

Симферопольский аэропорт и Севастополь может связать аэроэкспресс

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 14:54 11.02.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе брифинга по окончании заседания Совета министров Республики Крым сообщил, что рассматривается возможность запуска аэроэкспресса из международного аэропорта «Симферополь» в Севастополь.

Глава Крыма сообщил, что планы действий скоординированы с Министерством транспорта Российской Федерации и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

От аэропорта Симферополь до действующей железнодорожной ветки нужно проложить порядка 12 – 13 километров. Расстояние позволяет, практика подобная уже существует. Да и это упростит отдых туристам, приезжающим в Крым, — сказал Глава РК.

Также Сергей Аксёнов отметил, что рассматривается возможность продления данного маршрута до города Евпатории.

Детальных проработок по этому вопросу пока нет, однако в теории это возможно, поскольку железнодорожная ветка в сторону Евпатории есть. Параллельно будем прорабатывать технико-экономическое обоснование этого проекта, — сказал Глава Республики.

Помимо этого, по словам Сергея Аксёнова, на данный момент отрабатывается технико-экономическое обоснование необходимости строительства прямой ветки «Керчь – Симферополь».

Пока все в стадии обсуждения, работаем в рамках нынешней существующей схемы. Решения по проекту «Керчь – Симферополь» еще нет. Хотя, конечно, даже благодаря уже существующей схеме логистики, транспортный узел в Джанкое получит новую жизнь, будет достаточное количество рабочих мест, — подчеркнул Глава Крыма.

Симферопольский аэропорт и Севастополь может связать аэроэкспресс

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