Симферопольцам на заметку: «горячие телефонные линии» в праздничные дни

В эти праздничные дни в крымской столице разработаны, утверждены и доведены ответственным лицам графики дежурств сотрудников администрации города, а также аварийно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Администрация Симферополя уточняет номера «горячих линий», по которым следует звонить в случаях возникновения аварийных ситуаций

Наименование Контактные данные Диспетчерская служба ЕДДС Городской округ Симферополь 60-00-32 60-49-09, 62-12-93,

+7978-944-39-59,

+7918-03-00-112 ГУП РК Вода Крыма Симферопольский филиал 60-26-92 60-26-26 +7978-832-91-91 РЭС Симферопольский городской РЭС 25-15-89,

62-10-12, 62-11-03 27-20-55, 27-33-64,

54-72-31,

+7978-078-40-46,

+7978-99-36-977 Крымэнерго ГУП РК «Крымэнерго» приемная 59-13-59 59-14-52, 54-60-92 Крымгазсети Симферопольское управление 27-15-16 104, 24-97-08,

+7978-918-50-76 Теплокоммунэнерго ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 534-187 53-40-96, 53-02-58, +7978-919-10-33 МБУ Город МБУ «Город» 62-07-70 +7 978-921-90-28 МВД Управление МВД России по городу Симферополь 25-82-83 77-31-10, 73-44-14,

+7978-830-37-94 ГИБДД ГИБДД города Симферополь 73-43-75,

+7978-106-97-67 Скорая медицинская помощь Симферопольское отделение СМП 22-23-23 103, 54-38-08,

+7978-732-29-73

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