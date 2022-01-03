Симферопольцам на заметку: «горячие телефонные линии» в праздничные дни

В эти праздничные дни в крымской столице разработаны, утверждены и доведены ответственным лицам графики дежурств сотрудников администрации города, а также аварийно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Администрация Симферополя уточняет номера «горячих линий», по которым следует звонить в случаях возникновения аварийных ситуаций
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Наименование
|Контактные данные
|Диспетчерская служба
|ЕДДС
|Городской округ Симферополь
|60-00-32
|60-49-09, 62-12-93,
+7978-944-39-59,
+7918-03-00-112
|ГУП РК Вода Крыма
|Симферопольский филиал
|60-26-92
|60-26-26
+7978-832-91-91
|РЭС
|Симферопольский городской РЭС
|25-15-89,
62-10-12,
62-11-03
|27-20-55, 27-33-64,
54-72-31,
+7978-078-40-46,
+7978-99-36-977
|Крымэнерго
|ГУП РК «Крымэнерго»
|приемная 59-13-59
|59-14-52, 54-60-92
|Крымгазсети
|Симферопольское управление
|27-15-16
|104, 24-97-08,
+7978-918-50-76
|Теплокоммунэнерго
|ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
|534-187
|53-40-96, 53-02-58,
+7978-919-10-33
|МБУ Город
|МБУ «Город»
|62-07-70
|+7 978-921-90-28
|МВД
|Управление МВД России по городу Симферополь
|25-82-83
|77-31-10, 73-44-14,
+7978-830-37-94
|ГИБДД
|ГИБДД города Симферополь
|73-43-75,
+7978-106-97-67
|Скорая медицинская помощь
|Симферопольское отделение СМП
|22-23-23
|103, 54-38-08,
+7978-732-29-73
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