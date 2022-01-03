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Симферопольцам на заметку: «горячие телефонные линии» в праздничные дни

Симферопольцам на заметку: «горячие телефонные линии» в праздничные дни

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 18:11 03.01.2022

В эти праздничные дни в крымской столице разработаны, утверждены и доведены ответственным лицам графики дежурств сотрудников администрации города, а также аварийно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Администрация Симферополя уточняет номера «горячих линий», по которым следует звонить в случаях возникновения аварийных ситуаций

Наименование

 Контактные данные Диспетчерская служба
ЕДДС
Городской округ Симферополь 60-00-32 60-49-09, 62-12-93,
+7978-944-39-59,
+7918-03-00-112
ГУП РК Вода Крыма
Симферопольский филиал 60-26-92 60-26-26

+7978-832-91-91
РЭС
Симферопольский городской РЭС 25-15-89,
62-10-12,

62-11-03

 27-20-55, 27-33-64,
54-72-31,
+7978-078-40-46,
+7978-99-36-977
Крымэнерго
ГУП РК «Крымэнерго» приемная 59-13-59 59-14-52, 54-60-92
Крымгазсети
Симферопольское управление 27-15-16 104, 24-97-08,
+7978-918-50-76
Теплокоммунэнерго
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 534-187 53-40-96, 53-02-58,

+7978-919-10-33
МБУ Город
МБУ «Город» 62-07-70 +7 978-921-90-28
МВД
Управление МВД России по городу Симферополь 25-82-83 77-31-10, 73-44-14,
+7978-830-37-94
ГИБДД
ГИБДД города Симферополь 73-43-75,
+7978-106-97-67
Скорая медицинская помощь
Симферопольское отделение СМП 22-23-23 103, 54-38-08,
+7978-732-29-73

 

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