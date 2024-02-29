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Симферопольцы жалуются на «варварскую обрезку» деревьев

Симферопольцы жалуются на «варварскую обрезку» деревьев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:07 29.02.2024

Сразу скажем, мы не специалисты в вопросе сезонной обрезки деревьев. Да и в Сети мнений о методах обрезки – десятки. В том числе и объясняющих вариант «под ноль» — до «пеньков». Дескать, через пару-тройку лет будет новая и вполне симпатичная здоровая крона… Короче говоря, плюрализм позиций в этой теме есть. Но вот визуально, сегодня-сейчас… все это выглядит, как последствия атомной бомбардировки – голые стволы деревьев, обкорнанные ветки…

Симферопольцы жалуются на «варварскую обрезку» деревьев

Парково-лесное кладбище какое-то… Ну и крик души симферопольцев:

Дорогие сограждане, жители нашего родного города Симферополя! Я призываю тебя прийти к 9 часам утра к центральному входу в парк Шевченко. Нужно остановить спил деревьев, не пускать бригаду лесорубов варварски пилить всю крону дерева. Вся это вырезка делается в корне неправильно, деревья будут болеть, гнить и вскоре совсем погибнут и мы лишимся парка! Зову также экоактивистов, профессионалов своего дела, агрономов, лесоводов, просто тех кому в парке нужна красота, тень и прохлада. Приглашайте тех, кто может помочь в реальном деле, помочь парку Шевченко и нашему городу. Не нужно будет лесть под пилу, под колеса КАМАЗа. Нужно стоять и возмущаться, требовать остановки спила деревьев.  

Симферопольцы жалуются на «варварскую обрезку» деревьев

Есть результат? Уж не знаем, смещаются ли акценты в дискуссии по теме обрезки деревьев, но прокуратура уже заинтересовалась этим  вопросом.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с жалобами горожан в социальных сетях о ненадлежащей санитарной обрезке деревьев в парке имени Т.Г. Шевченко в городе Симферополе. В ходе проверки будет дана оценка осуществлению обследования деревьев, законности их обрезки и кронирования. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Симферопольцы жалуются на «варварскую обрезку» деревьев

Фото из соцсетей.

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