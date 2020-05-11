Скандал с крымскими медиками потушило… обещание денег — региональных доплат

Скандал с крымскими медиками, эпицентром которого стала «Скорая помощь» в Керчи пока потушен. Напомним, речь шла о т.н. «коронавирусной» доплате: от 25 до 80 тысяч рублей. Точнее, о недоплате, так как федеральные деньги полагались не всем медикам, работающим «на передовой», а только тем, кто контактировал с инфицированными COVID-19. Но такая доплата «за риск» лишь породила недопонимание и расслоение в среде бюджетников с мизерными окладами.

В Керчи побывали руководители крымской медицины, пообщались с «бунтовщиками».

В городе Керчь было 9 «ковидных» больных. Выплата на «Скорую помощь» города Керчь — больше 270 тысяч рублей. Вопрос заключается в том, как выплачивать, как фиксировать время. Глава (Аксёнв – ред.) дал нам указание и мы приняли решение, что не имеет значения — последний день месяца либо первый. Выплата будет произведена в полном объёме, за фактическое отработанное время, — рассказал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Он еще раз рассказал о том, что будет вносить в Совмин РК предложение по региональным «коронавирусным» доплатам.

Хочу подчеркнуть – при стимулировании медработников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, минздрав Республики и подведомственные учреждения руководствуются нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и правительства Республики Крым. При этом на региональном уровне перечень медработников, которым предусмотрены выплаты, расширен. Положенные по действующим документам средства были выплачены в полном объеме. В то же время, возникают жалобы, в основном, в связи с тем, что размер выплат устанавливается за фактически отработанное время. Замечу, что минздрав Республики завершает работу по подготовке и инициированию внесения изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 15.04.2020г. №213. После утверждения доработанного документа, объем выплат будет подсчитываться иначе, — отметил Чемоданов.

По его информации, по итогам встречи, коллектив станции «Скорой помощи» Керчи заверил, что претензий не имеет, а «озвученными разъяснениями – удовлетворен». Хотя, скорее так, удовлетворен обещанием денег — региональных доплат.

Необходимое уточнение: федеральные выплаты, повторим, положены только тем, кто непосредственно контактировал с зараженными.

Сегодня… из всех медицинских бригад медицины катастроф определено только десять «ковидных» бригад, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией. Остальные бригады работают по графику с увеличенной нагрузкой, но доплаты за «ковидных» больных им не предусмотрены, — отметила вице-премьер РК Елена Романовская.

Но нагрузка на врачей выросла. Поэтому региональная доплата за «интенсивность» более, чем уместна, какой бы скромной не была.

Нагрузка на медицинские бригады сегодня возрастает, под особым контролем внебольничные пневмонии. По этому минздраву РК дано поручение в региональный порядок включить доплаты за работу в период пандемии с внебольничными пневмониями. Потому что сегодня эти пневмонии расцениваются, как один из признаков возможной коронавирусной инфекции, — отметила Романовская.

Глава Крыма полностью согласен.

Мы договорились, что даже если не большая есть зона риска. Мы понимаем, что сегодня действительно врачи на передовой, такие сложные условия работы. Доплатим региональными деньгами, никакой проблемы нет, — сказал сегодня Сергей Аксёнов.

Точные суммы региональных выплат не озвучивались.

Фото: минздрав РК.