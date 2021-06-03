Скандал: суд в Севастополе признал деятельность Дельфинария в Артбухте незаконной

Впереди… демонтаж Дельфинария?

Севастопольский городской суд удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора об устранении нарушений требований законодательства при эксплуатации Дельфинария в Артбухте.

Проверкой установлено, что дельфинарий, расположенный в Артиллерийской бухте города Севастополя, осуществляет свою деятельность в акватории Черного моря при отсутствии разрешительных документов. Так, водный объект для размещения бассейна, а также для забора и сброса воды в пользование дельфинарию не предоставлялись. Кроме того, гидротехническое сооружение – набережная, используемая для размещения зала для зрителей, насосов и оборудования для фильтрации, эксплуатируется незаконно,- сообщили в прокуратуре Севастополя.

Судом на ответчиков возложена обязанность прекратить эксплуатацию бассейнов и сброс воды в Черное море до предоставления водного объекта в пользование, а также обязанность освободить набережную путем демонтажа размещенного на ней оборудования. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Отметим, что на официальном сайте Дельфинария в Артбухте никакой информации по этому поводу нет. Напротив, опубликовано расписание представлений, цены на билеты и прочие данные, свидетельствующие о привычной деятельности. Вероятно, решение суда для севастопольского Дельфинария стало неожиданностью.

Фото: группы в соцсетях Дельфинария.