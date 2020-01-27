Скандал в Евпатории – подрядчику, взявшемуся за ремонт набережной, грозит уголовное дело

Счетная палата Российской Федерации выявила нарушения на 200 млн. рублей при реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории. Как сообщает ИА «Крыминформ» , со ссылкой на первого заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Проведена проверка контрольно-счетной палатой Российской Федерации, которая выявила нецелевое расходование средств на более чем 200 млн. рублей. Грубо говоря, работа, за которую перечислены денежные средства, не выполнена частично или полностью, или выполнена некачественно и потрачены (средства) не на те материалы, — цитирует ресурс чиновника.

Как уточнила, старший помощник главы Главного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова, уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ – халатность.

В производстве находится уголовное дело по факту халатности при реконструкции центральной набережной в Евпатории. Расследуются все обстоятельства допущенных финансовых нарушений, назначен ряд экспертиз, — сообщила Постнова.

Напомним, реконструкция набережной им. Терешковой была приостановлена в декабре. С учетом выявленных нарушений для продолжения ремонта необходимо разрабатывать новый проект, который будет учитывать демонтаж некачественных конструкций.

В этом году начнем проектировать заново реконструкцию с учетом некачественно выполненных работ. Проект будет предусматривать демонтаж того, что настроили некачественно и строительство нормальных объектов, реконструкцию набережной по ГОСТу, — добавил Кирилл Вавренюк.

Он отметил, что администрация Евпатории проработает возможность открытия части набережной для посетителей. На данный момент она огорожена забором как строительная площадка.