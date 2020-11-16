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Скандал в Керчи: местная жительница нашла свалку ртутных градусников

Скандал в Керчи: местная жительница нашла свалку ртутных градусников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:14 16.11.2020

В ситуации разбирается прокуратура.

В Керчи, а районе карьера на Феодосийском шоссе, постоянная читательница сайта Керчь.ФМ нашла свалку ртутных градусников.

При прогулке в районе карьера на Феодосийском шоссе, я нашла битые ртутные градусники, в количестве от 100 до 300 штук,  примерно. Обращение в МЧС  Крыма мне дали телефон какой-то фирмы, «которая мне поможет от них избавиться» за определенную сумму. Но я пенсионерка, и в моем бюджете такая сумма не предусмотрена. Может обращение к вам поможет… принять соответствующие меры лиц, ответственных за ПРАВИЛЬНОЕ  уничтожение ртути, которая является общественно-опасным отравляющим металлом, — приводит слова керчанки издание.

После публикации на электронную почту сайта письмо из МЧС, в котором говорится, что никто не сообщал в службу о свалке ртутных градусников  в Керчи.

Добрый день, уважаемые коллеги. Сообщаем Вам, что в Главное управление МЧС России по Республике Крым на номер службы спасения «102» подобных сообщений об обнаружении ртутных градусников не поступало,  — говорится в сообщении.

Также на номер редакции в понедельник утром обратились из ЕДДС администрации Керчи. Ответственных заинтересовало точное местонахождение данной свалки.

Тем временем, прокуратура Республики Крым организовала проверку по публикации о возможном складировании опасных отходов.

Установлено, что в районе Феодосийского шоссе в г. Керчи местная жительница обнаружила многочисленные стеклянные колбы ртутных термометров. В ходе проведения проверки прокуратурой будет дана оценка действиям контролирующих органов, в том числе в части реагирования на обращения граждан и иные сигналы о нарушениях законодательства в связи с обнаруженными опасными отходами. Будут установлены обстоятельства несанкционированного складирования отходов, причины и условия, способствовавшие нарушению закона. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Руководство прокуратуры Республики Крым взяло на контроль ход и результаты проверки.

Скандал в Керчи: местная жительница нашла свалку ртутных градусников

Скандал в Керчи: местная жительница нашла свалку ртутных градусников

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