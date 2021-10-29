Скандальное противостояние в новейшей истории Крыма: прокуратура VS горсовет Евпатории

Горсовет Евпатории отклонил представление прокурора о снятии с должности главы администрации города Романа Тихончука в связи с неподтверждением фактов коррупционного правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости . Ранее источник в городском совете города сообщил РИА Новости, что прокуратура вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.

Представление прокурора города Евпатории об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы отклонить. Не применять к главе администрации города Евпатории республики Крым Тихончуку Роману Георгиевичу меры юридической ответственности в связи с неподтверждением фактов совершения коррупционного правонарушения, — говорится в тексте проекта решения.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту решения, Тихончук, согласно представлению прокуратуры, замещая должность муниципальной службы, нарушил запреты на участие в управлении коммерческой организацией и осуществление предпринимательской деятельности через доверенное лицо, установленные федеральным законодательством.

Прокурор Евпатории требовал принять меры к устранению нарушений законов и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Комиссия установила, что глава администрации города Евпатории республики Крым Тихончук Роман Георгиевич соблюдал требования к служебному поведению и требования об урегулированию конфликта интересов, — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, уточняется в записке, доводы прокурора не нашли подтверждения.

В свою очередь, прокурор Евпатории заявил о незаконности сессии горсовета, на которой планировалось рассмотреть нарушения Тихончука. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» . В частности, прокурор Евпатории Сергей Шкаев заявил о незаконности проведения сессии горсовета, на которой сегодня должен был рассматриваться вопрос о нарушениях главой администрации Евпатории антикоррупционного законодательства.

Очередная сессия Евпаторийского горсовета была назначена на 14:00 пятницы. Выступая перед депутатами, Шкаев заявил, что сессия назначена в нарушение сроков и в этом случае должна была назначаться внеочередная сессия.

Депутаты, заседающие без соблюдения предусмотренных настоящим регламентом условий, не могут принимать никаких решений от имени Евпаторийского городского совета, – сказал прокурор. – Уважаемые депутаты, присутствующие, председательствующие, при таких обстоятельствах глава муниципального образования должна была издать распоряжение о проведении внеочередной… сессии.

Во время заседания планировалось рассмотреть представление прокурора Евпатории об устранении нарушений главой горадминистрации Романом Тихончуком в сфере антикоррупционного законодательства.

Сформированная для изучения прокурорского представления комиссия должна была заслушать объяснения Тихончука и после изучения материалов прокурорской проверки рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его полномочий на посту главы администрации. Из-за незаконности сессии её перенесли на 9 ноября.