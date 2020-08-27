Скорость на трассе «Таврида» в Крыму повысят до 110 км/ч… Но не сейчас

А к туристическому сезону-2021.

Допустимая скорость на трассе «Таврида» в Крыму будет увеличена с 90 до 110 км/ч к следующему туристическому сезону, доложил Президенту РФ Владимиру Путину Министр транспорта страны Евгений Дитрих во время посещения новых участков автодороги.

Я думаю, к будущему сезону будет 110 км/ч. Сейчас обкатаем немножко, — сказал он Президенту.

Кроме того, по словам Министра, в следующем году трасса «Таврида» получит статус федеральной.

Дитрих также отметил, что с открытием Крымского моста поток транспорта на полуостров существенно вырос.

В прошлом году в сезон чуть-чуть мы не дотянули до 40 тыс. машин за день. В этом году рекорд побит: две трети туристов сейчас едут в Крым автомобильным транспортом, — цитирует Министра ТАСС .



Четырехполосная автодорога «Таврида» расположена в границах двух субъектов РФ – Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.

Трасса «Таврида» соответствует технической категории 1B, скорость движения составляет 90 км/ч. Пропускная способность дороги − 40 тыс. автомобилей в сутки. Теперь время в пути от Керчи до Севастополя займёт менее трех часов. Ранее в курортный сезон водители тратили на это весь день. Трасса «Таврида» проходит в обход населенных пунктов, что позволяет разгрузить их дорожную-уличную сеть и положительно отражается на экологии.

Старая трасса, ставшая основным путём доставки грузов с материковой части России, не справлялась с возросшей нагрузкой. Поэтому реконструкция дороги со строительством совершенно новых участков в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, вплоть до объездной дороги города-героя Севастополя, была включена в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма». Заказчиками работ выступили Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Строительство главной транспортной артерии Крыма протяженностью 250,7 км разделили на две очереди. В рамках первой компания «ВАД» возвела две новые полосы от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км. Рабочее движение на этом участке запустили в конце 2018 года. Сегодня завершена реализация второй очереди.

Впервые в России проектом строительства трассы предусмотрено устройство пакета верхних слоев дорожной одежды из асфальтобетонной смеси. Она спроектирована по инновационной методологии объемно-функционального проектирования состава, которая наиболее полно учитывает климатические показатели района строительства, а также транспортную нагрузку за весь период службы дороги. Высоконаполненные каменным материалом асфальтобетонные смеси обеспечат ровное, долговечное и прочное покрытие дороги.

Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя, по расчетам минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трех. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км.

Фото: Минтранс РФ.