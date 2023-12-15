Следком о проверке в Солнечной долине. То, что спортзал не отремонтирован – вероятно, следствие халатности

В Крыму организована проверка по вопросу, озвученному в ходе прямой линии граждан с Президентом РФ. Речь идет о спортзале в судакском селе Солнечная долина. Дети не могут в нем тренироваться, ремонта в спортзале не было… 40 лет (подробнее — ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ).

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по сведениям, озвученным группой юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак в ходе Прямой линии граждан с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Так, в ходе видеообращения ребята, которые занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях, рассказали главе государства о том, что тренируются в ненадлежащих условиях: в спортзале клуба ремонт не проводился более 40 лет — в помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в здании отсутствует отопление и протекает крыша. Следователям в рамках проверки, которая организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст.293 УК РФ), поручено незамедлительно связаться с инициативной группой, выехать на место с целью проведения осмотра помещения, проверки всех озвученных доводов, — сообщили в Следственном комитете.

Из Солнечной долины сообщают: следователи работают в селе уже со вчерашнего дня.